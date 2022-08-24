Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Слов’янський напрямок

Росія зі ствольної та реактивної артилерії била по районах Словʼянська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки та Дібрівного.

Окупанти здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.

Краматорський напрямок

Зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірного, Івано-Дарʼївки та Верхньокам’янського.

Бахмутський напрямок

"Обстрілів із ствольної та реактивної артилерії противника зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ударами авіації ворог намагався зруйнувати важливі обʼєкти в районах міст Соледар та Бахмут", - пише Генштаб.

Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримали відсіч та відступили.

За 24 серпня, станом на 18:00, росіяни обстріляли 28 населених пунктів Харківської області.

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