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Головна війна з Росією На Харківщині російська артилерія і авіація обстріляла 28 населених пунктів

На Харківщині російська артилерія і авіація обстріляла 28 населених пунктів

24 серпня, 2022 середа
18:35
війна з Росією Харків. Ілюстрація

За 24 серпня, станом на 18:00, росіяни обстріляли 28 населених пунктів Харківської області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

 "Тривають авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Сьогодні день особливо багатий на повітряні тривоги. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На останньому противник обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Товстодубове, Шевченкове та Запсілля Сумської області", - пише Генштаб.

Харківщина

На Харківському напрямку росіяни зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони Харкова, Світличного, Слатиного, Руських Тишків та ще двадцяти населених пунктів. З авіації били в районі Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного і Одноробівки.

Південь України

На Південнобузькому напрямку росіяни для стримування ЗСУ обстрілювали українські позиції по лінії зіткнення. Задіяли авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.

Окупанти намагались наступати у напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад.

"Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України", - пише Генштаб.

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