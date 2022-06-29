Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW.

Американські експерти зазначають, що стійка, але обмежена українська оборона Сєверодонецька, призвела до великих втрат росіян. Аналітики припускають, що ЗСУ можуть застосувати цей підхід у Лисичанську, доки російська атака не досягне кульмінації, а українські сили не відійдуть на більш укріплені позиції.

"Темпи та результати наступного етапу кампанії можуть частково залежати від здатності Росії відновити бойову міць підрозділів, які брали участь у Сєверодонецькій битві. Решта російських сил у Сєверодонецьку повинна перетнути річку Сіверський Донець, але це може зайняти деякий час, оскільки росіяни самі зруйнували три головні мости через річку поблизу міста", - пояснили у ISW.

Експерти також звертають увагу, що неназваний чиновник пентагону підтвердив, що росіяни продовжують зазнавати значних втрат у боях за невеликі територіальні завоювання, а російські угруповання, які воювали в Сєверодонецьку втратили особовий склад та техніку.

28 червня у британській розвідці заявили, що російські збройні сили в Україні виснажуються та дедалі більше втрачають бойову ефективність.

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