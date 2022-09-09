Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українська авіація за добу, 8 вересня, завдала 6 ударів. На рахунку ракетно-артилерійських підрозділів 265 влучних уражень по РСЗВ окупантів, районах зосередження озброєння та техніки, понтонних переправах в районі Нової Каховки.

"Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання", - відзначають в ОК.

Втрати Росії за 8 вересня:

За бойовий день Росія втратила на Півдні 59 військових, 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядну машину для них, 2 самохідні гармати артилерії "Піон", самохідну гаубицю "Мста-С", 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць авто-бронетехніки.

Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.

8 вересня стало відомо, що на Херсонському напрямку росіяни активно облаштовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець, аби покращити логістичне забезпечення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb