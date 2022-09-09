ЗСУ завдали сотні влучних ударів по окупантах на Півдні: у росіян численні втрати
За день, 8 вересня, російський агресор втратив на Півдні України 59 військових, 3 РСЗВ "Ураган", 2 самохідні гармати артилерії "Піон"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українська авіація за добу, 8 вересня, завдала 6 ударів. На рахунку ракетно-артилерійських підрозділів 265 влучних уражень по РСЗВ окупантів, районах зосередження озброєння та техніки, понтонних переправах в районі Нової Каховки.
"Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання", - відзначають в ОК.
Втрати Росії за 8 вересня:
За бойовий день Росія втратила на Півдні 59 військових, 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядну машину для них, 2 самохідні гармати артилерії "Піон", самохідну гаубицю "Мста-С", 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць авто-бронетехніки.
Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.
- 8 вересня стало відомо, що на Херсонському напрямку росіяни активно облаштовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець, аби покращити логістичне забезпечення.
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