ЗСУ збили гелікоптер неподалік Миколаєва
ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну збили 108 гелікоптерів ворога
Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України в Тelegramm.
"Поблизу Миколаєва знищили черговий російський гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Миколаївщині російський ворог втратив багато гелікоптерів, більше 15 було знищено артилерією.
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