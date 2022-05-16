ЗСУ збили крилату ракету типу "Х", якою окупанти намагались завдати удару по Одесі
Підрозділи повітряного командування "Південь" збили крилату ракету, яку окупанти випустили убік Одеси
Про це інформує повітряне командування "Південь" ЗСУ.
Повідомляється, що опівдні 16 травня російські окупанти випустили у бік міста Одеса крилату ракету типу "Х".
Військові повітряного командування вчасно виявили загрозу. Ракету було успішно ліквідовано.
"Південь" закликає дотримуватися норм безпеки та не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.
- Нагадаємо, у понеділок, 16 травня, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту туристичної інфраструктури в Одеській області та поранили трьох дорослих та маленьку дитину
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