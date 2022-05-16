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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ збили крилату ракету типу "Х", якою окупанти намагались завдати удару по Одесі

16 травня, 2022 понедiлок
14:40
війна з Росією Крилата ракета

Підрозділи повітряного командування "Південь" збили крилату ракету, яку окупанти випустили убік Одеси

Про це інформує повітряне командування "Південь" ЗСУ.

Повідомляється, що опівдні 16 травня російські окупанти випустили у бік міста Одеса крилату ракету типу "Х".

Військові повітряного командування вчасно виявили загрозу. Ракету було успішно ліквідовано.

"Південь" закликає дотримуватися норм безпеки та не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

  • Нагадаємо, у понеділок, 16 травня, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту туристичної інфраструктури в Одеській області та поранили трьох дорослих та маленьку дитину

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