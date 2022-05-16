Росіяни завдали ракетного удару по туристичній базі на Одещині, важко поранено дитину
У понеділок, 16 травня, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту туристичної інфраструктури в Одеській області та поранили двох дорослих та маленьку дитину
Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.
За інформацією Оперативного командування "Південь" удару було завдано з літаків стратегічної авіації. На враженому об'єкті туристичної інфраструктури зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. За попередніми даними, постраждало двоє дорослих та маленька дитина, яка отримала важке поранення.
В ОК "Південь" уточнили, що атаку було здійснено на пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман, що розташований у селищі Затока.
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