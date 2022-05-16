Росіяни завдали ракетного удару по туристичній базі на Одещині, важко поранено дитину

Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.

За інформацією Оперативного командування "Південь" удару було завдано з літаків стратегічної авіації. На враженому об'єкті туристичної інфраструктури зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. За попередніми даними, постраждало двоє дорослих та маленька дитина, яка отримала важке поранення.

В ОК "Південь" уточнили, що атаку було здійснено на пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман, що розташований у селищі Затока.

26 квітня Одещину атакували три крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман.

27 квітня росіяни повторно скинули ракети на міст через Дністровський лиман.

2 травня окупанти завдали чергового ракетного удару по мосту.

10 травня агресор вчетверте вдарив по мосту через Дністровський лиман у Затоці.

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