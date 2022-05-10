Росія вчетверте обстріляла міст через Дністровський лиман на півдні Одещини, - ОК "Південь"

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Telegram.

"По Одещині знов спрямована крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман", - йдеться у повідомленні.

26 квітня Одещину атакували три крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман.

27 квітня росіяни повторно скинули ракети на міст через Дністровський лиман.

2 травня окупанти завдали чергового ракетного удару по мосту.