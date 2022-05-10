Росія вчетверте обстріляла міст через Дністровський лиман на півдні Одещини, - ОК "Південь"
Російська армія вчетверте вдарила по мосту через Дністровський лиман у Одеській області
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Telegram.
"По Одещині знов спрямована крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман", - йдеться у повідомленні.
- 26 квітня Одещину атакували три крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман.
- 27 квітня росіяни повторно скинули ракети на міст через Дністровський лиман.
- 2 травня окупанти завдали чергового ракетного удару по мосту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.4
Купівля 31.4Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе