Росіяни завдали нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман у Затоці
Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у facebook.
"Одещина. Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється", - написав Братчук.
Це вже третій ракетний удар по мосту через Дністровський лиман у Затоці. Росіяни випустили три крилаті ракети по мосту 26 квітня. Повторної атаки по переправі вони завдали 27 квітня.
- 26 квітня Одещину атакували три крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман.
- 27 квітня росіяни повторно скинули ракети на міст через Дністровський лиман.
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