Росіяни завдали нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман у Затоці

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у facebook.

"Одещина. Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється", - написав Братчук.



Це вже третій ракетний удар по мосту через Дністровський лиман у Затоці. Росіяни випустили три крилаті ракети по мосту 26 квітня. Повторної атаки по переправі вони завдали 27 квітня.

26 квітня Одещину атакували три крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман.

27 квітня росіяни повторно скинули ракети на міст через Дністровський лиман.

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