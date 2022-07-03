ЗСУ збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник
Над Дніпропетровською областю 3 липня збили російський дрон
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.
"Переможна вечірня новина. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", – написав він.
Резніченко зазначив, що це вже десятий російський "розвідник", знищений у небі над Дніпропетровською областю.
За попередніми даними, уламки дрона впали у полі, додали в ОВА.
- Нагадаємо, на окупованій Росією українській території підірвано стратегічну для росіян залізницю.
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