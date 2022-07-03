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ЗСУ збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник

3 липня, 2022 неділя
19:57
війна з Росією дрон

Над Дніпропетровською областю 3 липня збили російський дрон

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.

"Переможна вечірня новина. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", – написав він.

Резніченко зазначив, що це вже десятий російський "розвідник", знищений у небі над Дніпропетровською областю. 

За попередніми даними, уламки дрона впали у полі, додали в ОВА.

  • Нагадаємо, на окупованій Росією українській території підірвано стратегічну для росіян залізницю.

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Дніпропетровщина
безпілотник
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