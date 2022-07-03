Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.

"Переможна вечірня новина. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", – написав він.

Резніченко зазначив, що це вже десятий російський "розвідник", знищений у небі над Дніпропетровською областю.

За попередніми даними, уламки дрона впали у полі, додали в ОВА.

Нагадаємо, на окупованій Росією українській території підірвано стратегічну для росіян залізницю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb