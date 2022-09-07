ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Півдні
На південному фронті українські зенітно-ракетні підрозділи збили російський штурмовик Су-25
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах. Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу "Орлан-10" збито", - йдеться у звіті "Півдня".
Для утримання позицій росіяни застосовують тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. При таких обстрілах росіяни втратили штурмовик Су-25, який збили українські зенітно-ракетні підрозділи.
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