Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах. Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу "Орлан-10" збито", - йдеться у звіті "Півдня".

Для утримання позицій росіяни застосовують тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. При таких обстрілах росіяни втратили штурмовик Су-25, який збили українські зенітно-ракетні підрозділи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb