ЗСУ збили російську ракету на Запоріжжі
Українські ППО 7 червня збили російську ракету у передмісті Запоріжжя
Про це повдіомив Штаб оборони Запорізького краю у телеграм.
"Сьогодні вранці багато хто з запоріжців чув гучний звук, схожий на вибух. Як з'ясувалося, то наше ППО збило ворожу ракету у передмісті Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий район Степногірська на Запоріжжі - поранено людину, пошкоджено дитячий садочок.
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