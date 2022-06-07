Про це повдіомив Штаб оборони Запорізького краю у телеграм.

"Сьогодні вранці багато хто з запоріжців чув гучний звук, схожий на вибух. Як з'ясувалося, то наше ППО збило ворожу ракету у передмісті Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.