ЗСУ збили російську ракету над Волинню, - голова ОВА

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



За попередньою інформацією, на території Волині протягом дня лунали дві тривалі повітряні тривоги. Пізніше у небі над областю сили ППО знищили російську ракету.



Нині ситуація у Волинській області спокійна, кордони цілі.



"Хочу вкотре наголосити волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях. Як бачимо, ворог поводиться неадекватно. Після нищення стратегічних об’єктів, далеких від лінії боїв, маємо бути готовими до всього", - нагадує Погуляйко.

Нагадаємо, 27 березня росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Луцьку