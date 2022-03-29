ЗСУ збили російську ракету над Волинню, - голова ОВА
Протиповітряна оборона ЗСУ збила ще одну російську ракету над Волинню
Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За попередньою інформацією, на території Волині протягом дня лунали дві тривалі повітряні тривоги. Пізніше у небі над областю сили ППО знищили російську ракету.
Нині ситуація у Волинській області спокійна, кордони цілі.
"Хочу вкотре наголосити волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях. Як бачимо, ворог поводиться неадекватно. Після нищення стратегічних об’єктів, далеких від лінії боїв, маємо бути готовими до всього", - нагадує Погуляйко.
- Нагадаємо, 27 березня росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Луцьку
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