В Луцьку досі гасять нафтобазу, по якій Росія завдала ракетного удару 27 березня

Про це повідомив пресцентр ДСНС на Facebook.



"Продовжується гасіння пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня", - йдеться у повідомленні.

О 08:12 пожежу вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація.

Нагадаємо, на Волині росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі.