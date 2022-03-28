В Луцьку досі гасять нафтобазу, по якій Росія завдала ракетного удару 27 березня
У Луцьку продовжується гасіння пожежі, яка сталася на нафтобазі внаслідок обстрілу 27 березня
Про це повідомив пресцентр ДСНС на Facebook.
"Продовжується гасіння пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня", - йдеться у повідомленні.
О 08:12 пожежу вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація.
- Нагадаємо, на Волині росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі.
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