У Луцьку та області пролунали вибухи
У Волинській області пролунали вибухи
Про це повідомили мер Луцька Ігор Поліщук та голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Залишайтеся в укриттях! Прошу не публікувати фото і відео вибухів та іншу інформацію!", - написав Поліщук у Facebook.
Погуляйко повідомив про вибухи у області.
"На Волині прозвучали вибухи. Залишайтеся в укриттях", - зазначив він у Telegram.
Згодом у ОВА заявили про удари про нафтобазі.
"Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі", - написав Погуляйко.
Станом на 22:58 повітряну тривогу у місті скасували.
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