У Луцьку та області пролунали вибухи

Про це повідомили мер Луцька Ігор Поліщук та голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



"Залишайтеся в укриттях! Прошу не публікувати фото і відео вибухів та іншу інформацію!", - написав Поліщук у Facebook.



Погуляйко повідомив про вибухи у області.



"На Волині прозвучали вибухи. Залишайтеся в укриттях", - зазначив він у Telegram.



Згодом у ОВА заявили про удари про нафтобазі.



"Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі", - написав Погуляйко.



Станом на 22:58 повітряну тривогу у місті скасували.



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