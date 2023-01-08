Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 8 січня.

Зазначається, що для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупантів, що діють на Запорізькому напрямку, противник залучив підрозділи росгвардії.

"Стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними Генштабу, аби дискредитувати українське військове керівництво окупанти почали поширювати фейки, начебто ЗСУ готують удар по медзакладах Луганщини, де лікуються російські воєнні.

За добу ЗСУ збили три ворожі дрони та три гелікоптери

ЗСУ збили три ворожих дрони, ймовірно типу "Орлан", та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, тип третього уточнюється.

Окрім того, українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

За день окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаударів

Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по цивільній інфраструктурі.

Генштаб повідомляє, що противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку та зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, де успіху не має.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін, на інших напрямках ситуація наступна:

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки на Луганщині.

ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Макіївка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

під вогневий вплив окупантів потрапили Макіївка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку від обстрілів загарбників постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

від обстрілів загарбників постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворог стріляв по Авдіївці, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.

ворог стріляв по Авдіївці, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області.

противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під ураження російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого.

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