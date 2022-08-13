ЗСУ знищили 3 бази росіян на Херсонщині

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Бази росіян були знищені у Каховському районі, Новій Каховці та Генічеському районі Херсонської області.

Склади окупантів на Херсонщині демілітаризували у Новій Каховці, Генічеському та Бериславському районі.

"Інша інформація уточнюється", - підкреслив Братчук.

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