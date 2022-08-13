ЗСУ знищили 3 бази росіян на Херсонщині
За день, 13 травня, ЗСУ знищили 3 бази і 3 склади росіян на окупованих територіях Херсонщини
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Бази росіян були знищені у Каховському районі, Новій Каховці та Генічеському районі Херсонської області.
Склади окупантів на Херсонщині демілітаризували у Новій Каховці, Генічеському та Бериславському районі.
"Інша інформація уточнюється", - підкреслив Братчук.
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