ЗСУ знищили 3 російські склади на Миколаївщині та Херсонщині

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Мінус" 3 ворожі склади БК на Херсонщині (Генічеський, Бериславський райони); Баштанський район (Миколаївська область). Далі буде", - пише Братчук.

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