ЗСУ знищили 3 російські склади на Миколаївщині та Херсонщині
За добу, 1 листопада, на південному фронті українські захисники ліквідували щонайменше 3 російські склади з боєкомплектами
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Мінус" 3 ворожі склади БК на Херсонщині (Генічеський, Бериславський райони); Баштанський район (Миколаївська область). Далі буде", - пише Братчук.
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