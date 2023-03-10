ЗСУ знищили 35 рашистів, 3 безпілотники, 2 дрони та 2 РСЗВ на південному фронті

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією у взаємодії із ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено вогневе ураження по 3 складах з боєприпасами, силам протиповітряної оборони ворога, командно-спостережному пункту і 4 районам зосередження живої сили та техніки на лівобережжі", - пише ОК.

Підтверджені втрати ворога за поточну і попередні 2 доби: 35 рашистів, 3 безпілотних розвідники, 2 ударних дрони, 2 міномети, 2 артилерійські установки і 3 одиниці іншої автобронетехніки.

Було знищено 2 реактивні системи залпового вогню, зокрема Кінбурнській косі.

Росіяни завдали 90 ударів по Херсонщині та Миколаївщині

За минулу добу окупанти 90 разів обстріляли правобережжя Херсонської області, акваторію Дніпро-Бузького лиману, Очаківську і Куцурубську громади Миколаївщини.

"Продовжуючи обстріли з мінометів та важкої артилерії, ворог знов застосовує дрони для атак цивільного населення з повітря. В селі Токарівка внаслідок розриву гранати, зкинутої з дрона, поранено 65-річного чоловіка. Внаслідок обстрілів на Херсонщині пошкоджено близько двох десятків будівель, автівки, газогін. В обласному центрі загинув 35-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

У Бериславському районі, знехтувавши правилами щодо використання виключно перевірених маршрутів та доріг, 4 місцевих жителів підірвалися на міні.

У Чорному морі 6 російських кораблів. Напоготові тримають 8 "калібрів"

"Просимо вас дотримуватися заходів безпеки, режимних обмежень воєнного стану, дослухатися до сигналів повітряних тривог, реагувати оперативно і свідомо. Не сповіщайте ворога про розташування стратегічних об’єктів, роботу системи протиповітряної оборони, переміщення і розташування Сил оборони. Разом до Перемоги! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує корабельні маневри у Чорному морі. Станом на вечір, 10 березня, на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів, серед них надводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 8 "калібрів".