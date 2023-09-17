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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ знищили 6 ракет та 6 "шахедів", якими ворог атакував Україну, — Генштаб

17 вересня, 2023 неділя
20:42
Війна з Росією обстріл, ППО

У неділю, 17 вересня, РФ завдала чергового удару по Україні - силами нашої ППО було знищено 6 крилатих ракет та 6 "шахедів"

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Також, протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Своєю чергою підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Противник завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів по території нашої країни

Ворог також завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на основних ділянках фронту.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 ворожих атак в районі Кліщіївки та Білої Гори

Також, противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Дружба, Залізне Донецької області.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Волфине, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області та Івашки, Козача Лопань, Нестерне, Кам'янка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Терни, Торське, Сіверськ, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Зарічне, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Також тут завдав авіаційного удару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області, де не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогнем окупантів перебували такі населені пункти як Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вербового, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Одрадокам'янки та Миколаївки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Нововоронцовка, Качкарівка, Берислав, Львове та Кізомис Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. 

  • Сили оборони України у неділю, 17 вересня, повністю звільнили Кліщіївку, що на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
ракетний удар
Контрнаступ ЗСУ
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