ЗСУ знищили близько 20 російських танків і колону іншої техніки на Чернігівщині, а також "Гради" під Харковом

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сухопутні війська ЗСУ інформують, що підрозділи Оперативного командування "Північ"знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині, втрати уточнюються.



"Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати - близько 10-15 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, Кіберполіція створила бот для повідомлень про мітки окупантів на дорогах.

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