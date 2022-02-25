ЗСУ знищили близько 20 російських танків і колону іншої техніки на Чернігівщині, а також "Гради" під Харковом
Підрозділи Оперативного командування "Північ" знищили близько 20 танків на Чернігівщині, під Харковом розбиті російські "Гради"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сухопутні війська ЗСУ інформують, що підрозділи Оперативного командування "Північ"знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині, втрати уточнюються.
"Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати - близько 10-15 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
Сухопутні війська опублікували відео знищених російських "Градів" під Харковом.
- Нагадаємо, Кіберполіція створила бот для повідомлень про мітки окупантів на дорогах.
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