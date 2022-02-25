Кіберполіція створила бот для повідомлень про мітки окупантів на дорогах
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на дорогах
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps. Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков закликав поширювати докази злочинів російських окупаційних військ.
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