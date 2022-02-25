Резніков: до ТрО братимуть старших за 60 років, незабаром Україна отримає додаткове озброєння
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у Києві бійцям Сил територіальної оборони видали вже 18 тис. автоматів та відповідні боєкомплекти, також до Сил ТрО залучатимуть людей, старших за 60 років
Про це міністр написав у Facebook.
"Мною прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил ТрО патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога. Тож, "заблукавші", нех@й щастить", - йдеться у дописі.
Крім того, Резніков повідомив, що майже всю ніч з 24 на 25 лютого спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, які надають Україні постійну підтримку.
"Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів", - повідомив Резніков.
Міністр оборони наголошує, що українській армії вдалося зруйнувати плани російських окупантів. Тепер важливо висвітлити усю брехню російської пропаганди.
"Треба показати світу і самим громадянам Росії, що російські війська обстрілюють мирні міста, вбивають жінок та дітей. І що усі, хто мовчить, стають спільниками вбивць. А ті, хто заважає Україні боротися чи блокує санкції проти держави-вбивці - забруднюють свої руки кров’ю невинних людей. Звертаюся до усіх громадян України та української діаспори. На офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах усіх органів влади публікуються докази злочинів російських окупаційних військ. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. В першу чергу - серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують", - написав Резніков.
Також він зазначив, що важливо поширювати інформацію серед журналістів та посадових осіб європейських країн, а також в італійському, німецькому та угорському медіапросторі.
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