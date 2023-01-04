ЗСУ знищили протикорабельну міну неподалік пляжу на Одещині

Про це поінформував спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Підрозділ Військово-Морських сил ЗС України знищив чергову міну.

"Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, в кількох метрах від одного з пляжів Одещини. Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим", - написав Владислав Назаров.

Нагадаємо, 3 січня бійці Військово-Морських сил ЗСУ виявили та знищили міну, яка також насувалася до узбережжя Одеської області.

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