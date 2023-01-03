Військово-морські сили ліквідували міну на Одещині
Бійці Військово-Морських сил ЗСУ виявили та знищили міну, яка насувалася до узбережжя Одеської області
Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.
"В морі на Одещини виявлено чергову протикорабельну міну, зірвану з кріплення штормом", – пише пресслужба.
Міну хвилі несли в бік узбережжя Одеської області, проте воїни ВМС контрольовано підірвали її в Чорному морі.
Військові застерігають українців від небезпеки та нагадують, що купатися в морі та прогулюватися прибережною зоною нині – заборонено.
"Море й уріз води містять в собі багато подібних ворожих "сюрпризів". Не наражайте себе на небезпеку – не наближайтесь до узбережжя, і тим паче не заходьте в воду. Обмеження воєнного стану спрямовані на збереження вашого життя і здоров'я", – додають у Військово-Морських силах.
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