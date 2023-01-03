Військово-морські сили ліквідували міну на Одещині

Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.

"В морі на Одещини виявлено чергову протикорабельну міну, зірвану з кріплення штормом", – пише пресслужба.

Міну хвилі несли в бік узбережжя Одеської області, проте воїни ВМС контрольовано підірвали її в Чорному морі.

Військові застерігають українців від небезпеки та нагадують, що купатися в морі та прогулюватися прибережною зоною нині – заборонено.

"Море й уріз води містять в собі багато подібних ворожих "сюрпризів". Не наражайте себе на небезпеку – не наближайтесь до узбережжя, і тим паче не заходьте в воду. Обмеження воєнного стану спрямовані на збереження вашого життя і здоров'я", – додають у Військово-Морських силах.

27 грудня 2022 року на Миколаївщині поблизу Коблевого до берега прибилася морська міна російських загарбників, яка згодом вибухнула.

30 грудня 2022 року на морському узбережжі Миколаївщини військові знешкодили протикорабельну міну, яку винесло штормом.

А в Дніпрі працівники комунальних служб знайшли у сміттєвому баці пакет із мінами, гранатами та шашками-детонаторами.

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