ЗСУ знищили російську базу в Херсоні
За день, 6 жовтня, українські захисники демілітаризували 4 російських склади та 1 базу на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Склади з боєкомплектами були ліквідовані у Снігурівському районі Миколаївської області, Бериславському районі на Херсонщині та Пологівському районі на Запоріжжі.
База російських окупантів була знищена у Херсоні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.15
Купівля 40.15Продаж 41.06
-
EUR
Купівля 39.06Продаж 40.24
- Актуальне
- Важливе