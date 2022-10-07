ЗСУ знищили російську базу в Херсоні

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Склади з боєкомплектами були ліквідовані у Снігурівському районі Миколаївської області, Бериславському районі на Херсонщині та Пологівському районі на Запоріжжі.

База російських окупантів була знищена у Херсоні.

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