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ЗСУ знищили війська, які загрожували Естонії, підтримка України - найдешевший шлях убезпечитися від РФ, - МЗС

19 жовтня, 2023 четвер
06:18
Війна з Росією Парламент Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що 120-тисячне угруповання російських військ, яке до повномасштабної війни РФ із Україною перебувало поблизу естонського кордону, наразі відсутнє та, ймовірно, знищене українською армією

Про це Тсахкна сказав на форумі під егідою Атлантичної ради, передає Укрінформ.

"Коли я був міністром оборони у 2016-2017 роках, ми постійно бачили 120 тис. військових з російського боку кордону. Вони перебували в готовності до дій протягом 24 годин, питання було лише в тому, віддасть Путін такий наказ чи ні. ... Ми були готові й не боялися. ... Їх послали в Україну, і більшість з них вже просто не існують, вони мертві. Замість нас їх позбавилися українці", - сказав Тсахкна.

За словами очільника естонського МЗС, до 90% естонців поділяють думку про необхідність підтримки України у війні проти РФ.

"Головна причина такої підтримки, яку поділяють до 90% нашого населення, - це розуміння, що українці насправді воюють зараз за нас і замість нас. ... І це лише маленький приклад, чому ми точно розуміємо: замість того, щоб мати агресію або військовий конфлікт між Росією і членами НАТО в нашому регіоні, найбільш ефективний та навіть, дозвольте сказати жорстоко, найдешевший шлях позбавитися агресивності Росії полягає у нашій підтримці України. Тому що Україна воює саме з цим", - сказав Тсахкна.

Міністр наголосив, що для Естонії війна РФ проти України несе екзистенційну загрозу і буде визначальним моментом для майбутнього трансатлантичної безпеки. Крім того, він заявив, що будь-який мир за рахунок територіальної цілісності України надав би нові можливості для розширення агресії РФ уже за кілька років. 

За словами урядовця, Естонія концентрує свою політику щодо цієї війни на трьох ключових напрямках: підтримка України, підвищення ціни за війну для країни-агресора, боротьба з безкарністю.

Крім того, він заявив, що членство України в НАТО і ЄС буде сигналом про надійність інвестицій та дозволить вкладати у відновлення країни кошти не лише платників податків.

"Наше перше завдання, – допомогти Україні виграти цю війну, добитися стійкого миру та відновлення. Нашим інтересам також відповідає розширення зони безпеки й стабільності в Європі. Естонія переконана: Україна має приєднатися як до Євросоюзу, так і до НАТО. Майбутнє членство України в цих організаціях є чітким сигналом для нашого приватного сектора, що довгострокові інвестиції в Україну будуть захищеними. Це перетворить відновлення України на державно-приватне партнерство та дозволить відійти від практики, коли рахунки сплачуються лише нашими платниками податків", - сказав Тсахкна.

Очільник МЗС нагадав, що Естонія має тяжку історію сусідства з Росією і впродовж минулих принаймні трьох століть не бачила нічого доброго від східного сусіда. За його словами, через це під час вторгнення РФ у Грузію 2008 року та в Україну в 2014 році Естонія попереджала, що російська агресія повториться.

"Путін переконаний, що він зможе зруйнувати європейську єдність. А ми маємо зробити все, щоб цього не трапилося. Наша власна історія навчила нас, що ті правила та норми, які ми створимо сьогодні, визначатимуть наше майбутнє. Ми хочемо створити таку міжнародну систему, яка працюватиме в інтересах всіх та зробить можливими мир і заможність. Інакше ми можемо знову повернутися до реальності, де сила визначає право", - підсумував Тсахкна.

Новини
Україна
Естонія
російська армія
ЗСУ
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