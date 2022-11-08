ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів у Горлівці й Сватовому

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5–6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.

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