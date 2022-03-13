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Головна війна з Росією ЗСУ зупинили інтенсивне просування росіян вглиб України, - Маляр

ЗСУ зупинили інтенсивне просування росіян вглиб України, - Маляр

13 березня, 2022 неділя
19:14

Сили оборони України зупинили інтенсивне просування окупаційних військ вглиб країни

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

"Триває потужний супротив. Вже можна робити аналіз і бачити певні тенденції. Станом на зараз зупинено інтенсивне просування ворога вглиб території України. Ви бачите з новин, що знизилась інтенсивність активних боїв", - заявила Маляр.

Заступник міністра зазначила, що "ворог поніс величезні втрати і змушений поповнювати особовий склад".

"Ворог робить висновки і вчиться воювати в наших реаліях та не полишає плани наступальної операції. Оскільки миттєвих результатів ворог не досяг, зараз вони намагаються досягти бодай чогось, аби звітувати своєму командуванню. Тому будуть пробувати закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій. І ось тут вкрай важлива позиція місцевої громади. Токмак, Мелітополь, Херсон - не дають ворогу реалізовувати такі плани", - написала Маляр.

"Ворожа армія руйнує наші міста, села, цивільну інфраструктуру. Щоб нас залякати і зламати психологічно. Але українська нація незламна. По трагічним сьогоднішнім подіям у Львівській області та вчорашнім у Івано-Франківську ви бачите, що ворог руйнує аеропорти та центри навчання. Так, війна - це випробовування. Це втрати. Але ми все це пройдемо і обов‘язково переможемо - навіть не сумнівайтесь", - зазначила Маляр.

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Міноборони України
Ганна Маляр
вторгнення в Україну
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