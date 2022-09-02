ЗСУ зупинили окупантів під час наступу на Потьомкине Херсонської області
На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, проте завдає авіаударів по українських територіях
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Так, ворог здійснював обстріли позицій українських військ та цивільної інфраструктури з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Посад-Покровське, Прибузьке, Новомиколаївка, Любомирівка, Новогригорівка, Киселівка, Первомайське, Кобзарці, Партизанське, Червона Долина, Широке, Березнегувате, Велике Артакове, Андріївка, Новоселівка, Шевченкове, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка та Петрівка.
Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове, Хрещенівка.
Але був зупинений Силами оборони під час ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту Потьомкине.
У Чорноморській та Азовській морських зонах основні зусилля противника зосереджені на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
- Станом на ранок 2 вересня підрозділами Сил оборони відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Майорськ, Опитне, Первомайське і Невельське. Також були відбиті штурмові дії ворога у напрямках Авдіївки та Красногорівки.
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