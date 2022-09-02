ЗСУ зупинили окупантів під час наступу на Потьомкине Херсонської області

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, ворог здійснював обстріли позицій українських військ та цивільної інфраструктури з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Посад-Покровське, Прибузьке, Новомиколаївка, Любомирівка, Новогригорівка, Киселівка, Первомайське, Кобзарці, Партизанське, Червона Долина, Широке, Березнегувате, Велике Артакове, Андріївка, Новоселівка, Шевченкове, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка та Петрівка.

Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове, Хрещенівка.

Але був зупинений Силами оборони під час ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту Потьомкине.

У Чорноморській та Азовській морських зонах основні зусилля противника зосереджені на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Станом на ранок 2 вересня підрозділами Сил оборони відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Майорськ, Опитне, Первомайське і Невельське. Також були відбиті штурмові дії ворога у напрямках Авдіївки та Красногорівки.

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