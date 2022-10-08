ЗСУ звільнили 40 населених пунктів Донецької області

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

У Міністерстві розповіли, що у 40 деокупованих населених пунктах Донецької області поступово повертається життя.

"Наразі обстежуються зруйновані будинки та здійснюється пошук їх власників. Зазначимо, що лише у Святогірську виявили понад 260 таких будівель. У селах Хрестище та Маяки поновлюють електропостачання. В місті Святогірськ ведуться роботи по відновленню мобільного зв’язку. Тривають нарахування соціальних виплат населенню. У звільнених містах Лиман і Святогірськ, а також у селищі міського типу Ярова Донецької області відновлено виплату пенсій. З моменту деокупації Пенсійний фонд України через Укрпошту вже видав понад 8 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Місцевим почала активно надходити гуманітарна допомога. Зокрема, від місцевої влади, ЮНІСЕФ, Товариства Червоного Хреста України.

Жителі деокупованих територій можуть отримати продукти, предмети гігієни, прилади для обігріву приміщень. Здійснюється виплата одноразової допомоги від Товариства Червоного Хреста України.

8 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Бахмутському напрямку зараз дуже складна ситуація.

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