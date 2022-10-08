Зеленський відповів, яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь в активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави. Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої. Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку", - заявив Володимир Зеленський.

Президент також зізнався, що Україна працює над тим, аби покращити ППО.

"Дякую усім нашим зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України. Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо, і це один із найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем ППО, достатньої їх кількості", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

8 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна гарантує збереження життя усім росіянам, які здадуться в полон.

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