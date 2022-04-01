ЗСУ звільнили Бородянку та Бучу на Київщині

Про це повідомляє новинна агенція Міноборони АрміяInform у Twitter.



"Бородянка в Бучанському районі Київської області під контролем України", - йдеться у повідомленні.



Мер міста Буча Анатолій Федорук підтвердив факт звільнення міста від росіян.



"31 березня увійде в історію нашого населеного пункту та всієї територіальної громади як день визволення наших населених пунктів від російських окупантів. Це велика перемога наших ЗСУ на Київщині", - сказав він.

1 квітня Генштаб повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами на Київщині та Чернігівщині.

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