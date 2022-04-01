ЗСУ звільнили Бородянку та Бучу на Київщині
Підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку, Київської області
Про це повідомляє новинна агенція Міноборони АрміяInform у Twitter.
"Бородянка в Бучанському районі Київської області під контролем України", - йдеться у повідомленні.
Мер міста Буча Анатолій Федорук підтвердив факт звільнення міста від росіян.
"31 березня увійде в історію нашого населеного пункту та всієї територіальної громади як день визволення наших населених пунктів від російських окупантів. Це велика перемога наших ЗСУ на Київщині", - сказав він.
- 1 квітня Генштаб повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами на Київщині та Чернігівщині.
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