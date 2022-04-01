Українські військові відновили контроль над 28 населеними пунктами, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Росіянипродовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, будівлях органів державного управління та житлових кварталах українських міст. Окупанти перегруповуються й, імовірно, зосереджуються на наступі у Східній операційній зоні.



Вони частково відводять війська Поліського та Сіверського напрямків, але готуються до переміщення резервів Східного військового округу для війни проти України.



На Волинському напрямку ЗС Білорусі посилюють охорону білорусько-українського кордону.



На Поліському напрямку росіяни не наступали. Основні зусилля вони зосереджують на обороні зайнятих раніше рубежів, перегрупуванні та відведенні військ до Білорусідля відновлення боєздатності. З метою забезпечення відходу своїх підрозділів росіяни мінують місцевість і об’єкти інфраструктури, застосовують артилерію.



"Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна", - зауважили в Генштабі ЗСУ.



На Сіверському напрямку росіяни продовжують блокувати Чернігів, переміщують війська Центрального військового округу до районів неподалік від кордону України.



"Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - наголосили в Генштабі.



На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати й обстрілювати з артилерії Харків, на захоплених рубежах переходить до оборони, перегруповує війська для відновлення наступу, додатково підвозить боєприпаси для артилерійських підрозділів.



На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через Сіверський Донець для забезпечення наступу. Протягом дня ворог вів бойові дії в напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, однак був зупинений і не зназнав успіху. Імовірне посилення угруповання окупантів на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій.



На Донецькому напрямку росіяни продовжують здійснювати вогневий вплив і штурм на окремих напрямках, завдавати авіаударів по населених пунктах. Основні зусилля росіяни зосереджують на взятті під контроль Попасної, Рубіжного, а також встановленні повного контролю над Маріуполем.



На Південнобузькому напрямку підрозділи окупантів продовжують здійснювати вогневий вплив з артилерії по позиціях ЗСУ. Для покращення тактичного положення росіяни намагалися наступати в напрямку Олександрівки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb