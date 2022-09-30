Про це повідомила 66-та ОМБр ЗСУ у фейсбуці.

"Захисники 66 окремої мехбригади звільнили селище Щурове на Донеччині

Бійці одного з підрозділів військової частини дубасили руцького ворога так, що ті, за словами очевидців, вискакували майже голими з вікон тамтешніх житлових будинків", - наголосили військові.

Пресслужба бригади оприлюднила відео того, який вигляд має селище після російської окупації.

23 вересня українські воїни звільнили Яцьківку в Донецькій області та повернули контроль над позиціями поблизу Бахмута.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb