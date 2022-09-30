ЗСУ звільнили Щурове на Донеччині
Бійці 66-ї ОМБр Сухопутних військ ЗСУ звільнили Щурове на Донеччині та показали наслідки окупації селища росіянами
Про це повідомила 66-та ОМБр ЗСУ у фейсбуці.
"Захисники 66 окремої мехбригади звільнили селище Щурове на Донеччині
Бійці одного з підрозділів військової частини дубасили руцького ворога так, що ті, за словами очевидців, вискакували майже голими з вікон тамтешніх житлових будинків", - наголосили військові.
Пресслужба бригади оприлюднила відео того, який вигляд має селище після російської окупації.
- 23 вересня українські воїни звільнили Яцьківку в Донецькій області та повернули контроль над позиціями поблизу Бахмута.
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