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ЗСУ звільнили Щурове на Донеччині

30 вересня, 2022 п'ятниця
10:35
війна з Росією ЗСУ

Бійці 66-ї ОМБр Сухопутних військ ЗСУ звільнили Щурове на Донеччині та показали наслідки окупації селища росіянами

Про це повідомила 66-та ОМБр ЗСУ у фейсбуці.

"Захисники 66 окремої мехбригади звільнили селище Щурове на Донеччині
Бійці одного з підрозділів військової частини дубасили руцького ворога так, що ті, за словами очевидців, вискакували майже голими з вікон тамтешніх житлових будинків", - наголосили військові.

Пресслужба бригади оприлюднила відео того, який вигляд має селище після російської окупації.

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