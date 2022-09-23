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ЗСУ встановили контроль над селом Яцьківка і позиціями біля Бахмута на Донеччині

23 вересня, 2022 п'ятниця
15:05
війна з Росією ЗСУ воїн

Українські воїни звільнили Яцьківку в Донецькій області та повернули контроль над позиціями поблизу Бахмута

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка. Наші війська покращують своє тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісній організації бою, нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмуту", - сказав Громов.

Заступник начальника Генштабу наголосив, що ситуація на сході є найскладнішою, але контрольованою. Рашисти продовжують обстрілювати наші населені пункти та позиції українських воїнів.

Довідково. Село Яцьківка розташоване через річку Оскіл від сусідньої Харківської області.

  • У понеділок 19 вересня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглянули план деокупації та підготовку до зими.  
  • 20 вересня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донеччини, поранили ще 20. Точну кількість у Маріуполі та Волновасі встановити не можна.
  • На Донеччині 21 вересня окупанти вбили 5 цивільних, іще 12 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома. 
  • Увечері 21 вересня на Донеччині росіяни обстріляли касетними снарядами школу мистецтв у Часовому Ярі, а ракетами - підприємство у Краматорську.
  • На Донеччині 22 вересня росіяни вбили 7 цивільних, іще 17 поранили. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо. 
  • 22 вересня армія РФ вдарила ракетою по багатоквартирному будинку в Торецьку Донецької області. Внаслідок цього обвалилося перекриття, рятувальники евакуювали 19 людей, одна із них - травмована.

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ЗСУ
Донеччина
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