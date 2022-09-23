ЗСУ встановили контроль над селом Яцьківка і позиціями біля Бахмута на Донеччині

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка. Наші війська покращують своє тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісній організації бою, нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмуту", - сказав Громов.

Заступник начальника Генштабу наголосив, що ситуація на сході є найскладнішою, але контрольованою. Рашисти продовжують обстрілювати наші населені пункти та позиції українських воїнів.

Довідково. Село Яцьківка розташоване через річку Оскіл від сусідньої Харківської області.

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