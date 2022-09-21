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Головна війна з Росією На Донеччині росіяни протягом доби вбили 6 цивільних, ще 20 поранили

На Донеччині росіяни протягом доби вбили 6 цивільних, ще 20 поранили

21 вересня, 2022 середа
08:47
війна з Росією голова Донецкої ВА Павло Кириленко

На Донеччині 20 вересня росіяни вбили 6 мирних мешканців, поранили 20. Точну кількість у Маріуполі та Волновасі встановити не можна

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Торецьку, 1 у Дружбі, 1 у Георгіївці та 1 у Великій Новосілці. Ще 20 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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