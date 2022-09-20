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Ворог продовжує намагання повністю окупувати Донеччину, - Генштаб

20 вересня, 2022 вiвторок
19:02
війна з Росією ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повністю окупувати Донецьку область

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник намагається організовувати оборону та утримати захоплені території, продовжує обстрілювати позиції українських військ вздовж лінії зіткнення.

"За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", – говорять у Генштабі.

Унаслідок цих ударів та обстрілів за добу постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів, серед яких Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, проте без успіхів.

  • У небі над Феодосією помітили близько 50 російських винищувачів.

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