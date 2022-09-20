Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник намагається організовувати оборону та утримати захоплені території, продовжує обстрілювати позиції українських військ вздовж лінії зіткнення.

"За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", – говорять у Генштабі.

Унаслідок цих ударів та обстрілів за добу постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів, серед яких Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, проте без успіхів.

У небі над Феодосією помітили близько 50 російських винищувачів.

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