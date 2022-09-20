У небі над Феодосією помітили близько 50 російських винищувачів

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Як розповідають очевидці, над Феодосією пролетіли близько 50 російських винищувачів, ймовірно, СУ-35. Ці польоти відбуваються упродовж усього дня великими групами, лише за одну годину феодосійці нарахували в небі понад 20 літаків. Винищувачі летять на невеликій висоті, іноді дуже низько над містом, летять над морем з боку східного Криму, де розташовані полігони на мисах Опук та Чауда, потім повертають над Феодосією та прямують у бік материкової України.

Як повідомляли в ОК "Південь", корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць.

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