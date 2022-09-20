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Головна війна з Росією У небі над Феодосією помітили близько 50 російських винищувачів

У небі над Феодосією помітили близько 50 російських винищувачів

20 вересня, 2022 вiвторок
18:25
війна з Росією Російські винищувачі над Кримом

Упродовж вівторка 20 вересня місцеві мешканці спостерігають над Феодосією польоти великої кількості російських винищувачів

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Як розповідають очевидці, над Феодосією пролетіли близько 50 російських винищувачів, ймовірно, СУ-35. Ці польоти відбуваються упродовж усього дня великими групами, лише за одну годину  феодосійці нарахували в небі понад 20 літаків. Винищувачі летять на невеликій висоті, іноді дуже низько над містом, летять над морем з боку східного Криму, де розташовані полігони на мисах Опук та Чауда, потім повертають над Феодосією та прямують у бік материкової України.

  • Як повідомляли в ОК "Південь", корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць.

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