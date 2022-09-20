У небі над Феодосією помітили близько 50 російських винищувачів
Упродовж вівторка 20 вересня місцеві мешканці спостерігають над Феодосією польоти великої кількості російських винищувачів
Про це повідомляє Крим.Реалії.
Як розповідають очевидці, над Феодосією пролетіли близько 50 російських винищувачів, ймовірно, СУ-35. Ці польоти відбуваються упродовж усього дня великими групами, лише за одну годину феодосійці нарахували в небі понад 20 літаків. Винищувачі летять на невеликій висоті, іноді дуже низько над містом, летять над морем з боку східного Криму, де розташовані полігони на мисах Опук та Чауда, потім повертають над Феодосією та прямують у бік материкової України.
- Як повідомляли в ОК "Південь", корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць.
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