Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.

Також були розглянуті питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів.

Зазначається, що окремо учасники засідання зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду та забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву.

2 вересня Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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