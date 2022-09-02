Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні провів ще одне на цьому тижні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Були присутні, як завжди, керівники сектору оборони й безпеки: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Доповідали командувачі оперативних напрямків – Сирський, Літвінов, Ковальчук. Думаю, що всі ви розумієте, які основні питання. Ухвалені й певні рішення. Я думаю, ми їх всі побачимо. Розглянули сьогодні також питання забезпечення наших військових, всебічної підтримки ЗСУ", - сказав президент України Володимир Зеленський.

2 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ.

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