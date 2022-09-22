Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому, 1 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Карлівці. Ще 12 людей отримали поранення", - наголосив посадовець.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

20 вересня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донеччини, поранили ще 20. Точну кількість у Маріуполі та Волновасі встановити не можна.

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