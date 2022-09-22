Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ввечері росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Краматорську та обстріляли школу мистецтв у Часовому Ярі касетними боєприпасами", - написав Кириленко.

Також загарбники стріляли по Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Костянтинівці - Мар’їнської громади. У Очеретинській рашисти гатили по околицях Кераміка, Новокалинового та Очеретиного.

У ніч на 22 вересня зафіксували поодинокі прильоти в Авдіївці, а уранці російські окупанти влаштували масований артилерійський і танковий обстріли. Нині наслідки встановлюють.

У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджено дві домівки. А у Світлодарській громаді гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ.

Інформації щодо жертв - відсутні.

"У Бахмутській громаді удари прийшлися по приватному сектору Бахмута та Хромовому – поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків", - додає Кириленко.

20 вересня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донеччини, поранили ще 20. Точну кількість у Маріуполі та Волновасі встановити не можна.

На Донеччині 21 вересня окупанти вбили 5 цивільних, іще 12 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb