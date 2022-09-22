У Часовому Яру на Донеччині окупанти обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв
Увечері 21 вересня на Донеччині рашисти обстріляли касетними снарядами у Часовому Ярі школу мистецтв, а у Краматорську ракетами - підприємство
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ввечері росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Краматорську та обстріляли школу мистецтв у Часовому Ярі касетними боєприпасами", - написав Кириленко.
Також загарбники стріляли по Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Костянтинівці - Мар’їнської громади. У Очеретинській рашисти гатили по околицях Кераміка, Новокалинового та Очеретиного.
У ніч на 22 вересня зафіксували поодинокі прильоти в Авдіївці, а уранці російські окупанти влаштували масований артилерійський і танковий обстріли. Нині наслідки встановлюють.
У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджено дві домівки. А у Світлодарській громаді гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ.
Інформації щодо жертв - відсутні.
"У Бахмутській громаді удари прийшлися по приватному сектору Бахмута та Хромовому – поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків", - додає Кириленко.
- 20 вересня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донеччини, поранили ще 20. Точну кількість у Маріуполі та Волновасі встановити не можна.
- На Донеччині 21 вересня окупанти вбили 5 цивільних, іще 12 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома.
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