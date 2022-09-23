Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Увечері 22 вересня рашисти обстріляли місто Торецьк.

"Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку вчора ввечері. Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття з 9-го по 7-й поверх", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники евакуювали 19 мирних мешканців багатоповерхівки, серед яких двоє дітей. Одна людина травмована.

"Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10", - наголосив Кириленко.

Очільник Донеччини закликав жителів виїжджати з небезпечних регіонів: "Це - черговий приклад того, що евакуація рятує життя. Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо - із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку".