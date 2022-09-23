У Торецьку загарбники влучили ракетою у багатоповерхівку: евакуйовано 19 людей, одна із них - травмована
Армія РФ вдарила ракетою по багатоквартирному будинку в Торецьку Донецької області. Внаслідок цього обвалилося перекриття, рятувальники евакуювали 19 людей, одна із них - травмована
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Увечері 22 вересня рашисти обстріляли місто Торецьк.
"Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку вчора ввечері. Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття з 9-го по 7-й поверх", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники евакуювали 19 мирних мешканців багатоповерхівки, серед яких двоє дітей. Одна людина травмована.
"Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10", - наголосив Кириленко.
Очільник Донеччини закликав жителів виїжджати з небезпечних регіонів: "Це - черговий приклад того, що евакуація рятує життя. Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо - із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку".
- 20 вересня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донеччини, поранили ще 20. Точну кількість у Маріуполі та Волновасі встановити не можна.
- На Донеччині 21 вересня окупанти вбили 5 цивільних, іще 12 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома.
- Увечері 21 вересня на Донеччині росіяни обстріляли касетними снарядами школу мистецтв у Часовому Ярі, а ракетами - підприємство у Краматорську.
- На Донеччині 22 вересня росіяни вбили 7 цивільних, іще 17 поранили. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.
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