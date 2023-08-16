Зсув ґрунту в Грузії: кількість загиблих зросла щонайменше до 26

Про це пише Barrons із посиланням на міністерство внутрішніх справ Грузії.

Пошуки сімох людей, які вважаються зниклими безвісти після зсуву ґрунту в Шові, тривають.

"Загальна кількість загиблих - 26, ще сімох, рятувальники шукають", - повідомили в ДСНС МВС.

Зазначається, що рятувальники працюють на екскаваторах, щоб пересунути висохлу, зрушену землю. Бригади ведуть пошук як в епіцентрі стихії, так і в прилеглих руслах річок.

Зсув ґрунту в Грузії

3 серпня у Грузії в гірському районі Рача стався зсув біля курортного селища Шові. У регіоні пошкоджено лінії електропередачі, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

Кількох людей виявили рятувальники у лісі – вони самі змогли втекти у безпечному місці. Із зони лиха вертольотами евакуювали понад 210 осіб, зокрема учнів шкільного табору та постояльців місцевого готелю.

Станом на 5 серпня було відомо про 17 загиблих. Серед них є українська журналістка, її дитину шукають.