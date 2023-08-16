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Зсув ґрунту в Грузії: кількість загиблих зросла щонайменше до 26

16 серпня, 2023 середа
07:45
Світ На фото: наслідки зсуву ґрунту поблизу курорту в Грузії

Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту біля курортного селища Шові у Грузії зросла щонайменше до 26. Тривають пошуки ще сімох людей

Про це пише Barrons із посиланням на міністерство внутрішніх справ Грузії.

Пошуки сімох людей, які вважаються зниклими безвісти після зсуву ґрунту в Шові, тривають.

"Загальна кількість загиблих - 26, ще сімох, рятувальники шукають", - повідомили в ДСНС МВС.

Зазначається, що рятувальники працюють на екскаваторах, щоб пересунути висохлу, зрушену землю. Бригади ведуть пошук як в епіцентрі стихії, так і в прилеглих руслах річок.

Зсув ґрунту в Грузії

3 серпня у Грузії в гірському районі Рача стався зсув біля курортного селища Шові. У регіоні пошкоджено лінії електропередачі, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

Кількох людей виявили рятувальники у лісі – вони самі змогли втекти у безпечному місці. Із зони лиха вертольотами евакуювали понад 210 осіб, зокрема учнів шкільного табору та постояльців місцевого готелю. 

Станом на 5 серпня було відомо про 17 загиблих. Серед них є українська журналістка, її дитину шукають.

Грузія
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