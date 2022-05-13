"Зупиніть геноцид": у Німеччині українки провели акцію на підтримку захисників Маріуполя, активісток оштрафувала поліція
У столиці Німеччини Берліні відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя, але українок, які брали в ній участь, оштрафувала поліція
Про це розповіли у telegram-каналі "Stop War Genocide".
Активістки прикувалися ланцюгами до паркану біля будівлі Бундестагу у Берліні. Українки продемонстрували свою підтримку воїнам із заводу Азовсталь.
Українські активістки хотіли продемонструвати, як живеться нашим воїнам у заблокованому у Маріуполі. Облилися бутафорською кров‘ю, обмотались українськими прапорами та просили про екстракцію.
Акцію не оминули увагою німецькі полісмени, які забрали у дівчат документи і оштрафували. Згодом паспорти віддали і всіх відпустили, проте заборонили ходити по Берліну замотаним в українському прапорі.
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