Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Цифровізація зупиняє схеми на мільярди гривень. Потенційний антикорупційний та економічний ефект від онлайн-послуг за два роки — 48 млрд грн. Тільки будівельні послуги заощаджують державі 11,2 млрд грн щорічно. Цифрові лікарняні — 4 млрд грн", – написав Федоров.

У Мінцифри наголосили, що меморандум з НАБУ допоможе заощадити державі ще більше коштів та прискорити цифровізацію державних послуг.

Пріоритетними наразі є антикорупційні проєкти єВідновлення, еАкциз, автоматизація послуг для моряків і розмитнення в "Дії".

Крім цього, співпраця у рамках меморандуму передбачає моніторинг закупівель безпілотників.

"Онлайн-доступ до аналітики закупівель, укладання контрактів та постачання безпілотників дасть змогу забезпечувати військових дронами прозоро", – додали в відомстві.

Також Мінцифри допоможе НАБУ впроваджувати сучасні ІТ-інструменти, технології штучного інтелекту для ефективнішої роботи антикорупційного бюро.

Пресслужба НАБУ додала, що завданням меморандуму є "виявлення можливих корупційних ризиків при переведенні публічних послуг в електронну форму, запровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності слідчих дій, обмін інформацією щодо можливих правопорушень, моніторинг закупівель безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для потреб сил безпеки і оборони України".