"Зупинити схеми на мільярди гривень": НАБУ та Мінцифри уклали меморандум про співпрацю
Міністерство цифрової трансформації та Національне антикорупційне бюро підписали меморандум про співпрацю
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Цифровізація зупиняє схеми на мільярди гривень. Потенційний антикорупційний та економічний ефект від онлайн-послуг за два роки — 48 млрд грн. Тільки будівельні послуги заощаджують державі 11,2 млрд грн щорічно. Цифрові лікарняні — 4 млрд грн", – написав Федоров.
У Мінцифри наголосили, що меморандум з НАБУ допоможе заощадити державі ще більше коштів та прискорити цифровізацію державних послуг.
Пріоритетними наразі є антикорупційні проєкти єВідновлення, еАкциз, автоматизація послуг для моряків і розмитнення в "Дії".
Крім цього, співпраця у рамках меморандуму передбачає моніторинг закупівель безпілотників.
"Онлайн-доступ до аналітики закупівель, укладання контрактів та постачання безпілотників дасть змогу забезпечувати військових дронами прозоро", – додали в відомстві.
Також Мінцифри допоможе НАБУ впроваджувати сучасні ІТ-інструменти, технології штучного інтелекту для ефективнішої роботи антикорупційного бюро.
Пресслужба НАБУ додала, що завданням меморандуму є "виявлення можливих корупційних ризиків при переведенні публічних послуг в електронну форму, запровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності слідчих дій, обмін інформацією щодо можливих правопорушень, моніторинг закупівель безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для потреб сил безпеки і оборони України".
- Нагадаємо, 27 квітня Мінцифри України підписали меморандум з міністерством цифровізації Японії, розпочавши діджитал-співпрацю, зокрема у сфері кіберзахисту, ІТ та цифрових рішень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.41
Купівля 37.41Продаж 37.98
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе