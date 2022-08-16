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Зустрінеться із Зеленським та Ердоганом: генсек ООН Гуттереш цього тижня приїде в Україну

16 серпня, 2022 вiвторок
21:17
Суспільство Антоніу Гутерреш і Реджеп Тайїп Ердоган

Генсек ООН Антоніу Гуттереш цього тижня прибуде до Львова і Одеси, зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Таїпом Ердоганом у Львові в четвер, а в п’ятницю відвідає Одесу, звідки відновлено експорт зерна за угодою за посередництва ООН.

За словами речника, під час зустрічі з Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення війни з Росією.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що може сприяти візиту інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запоріжжя з Києва, але Росія заявила, що будь-яка місія, яка проходитиме через столицю України, є надто небезпечною.

У суботу Гутерреш відвідає Спільний координаційний центр у Стамбулі, до складу якого входять представники Росії, України, Туреччини та ООН, які контролюють чорноморський експорт українського зерна та добрив.

  • Відзначимо, що сьогодні на Львівщину прибула перша леді з робочим візитом разом з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком.

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Одеса
Львів
Володимир Зеленський
Реджеп Ердоган
Антоніу Гутерріш
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