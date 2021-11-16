“Звичайний дешевий популізм”: Княжицький про ініціативу Зеленського видавати по 1 тис. грн за повну COVID-вакцинацію

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Є країни, де влада заохочує вакцинуватись населення. Але потрібно було заохочувати українців до вакцинації ще влітку, коли в нас не було вакцин. Саме тому ми наразі найменш вакцинована країна. Стимулювати людей до вакцинації звісно потрібно, але в чи такий популістичний спосіб я маю сумніви. Оскільки, я вважаю, що це більше схоже на такий звичайний дешевий популізм”, - пояснив Княжицький.



Він зауважив, що для людей, які потребують фінансової допомоги, але не хочуть вакцинуватись, це може стати додатковою мотивацією зробиит щеплення від COVID-19. Однак, на його думку, наразі держава не має достатньо бюджетних коштів для того, щоб це зробити.



“Потрібно ж розуміти, що в нас бюджет порожній. У нас зараз енергоносіїв немає. Якби хоча б вибрали групи ризику, наприклад, людей літнього віку та пенсіонерів, і допомогли б їм адресно, то я міг би це зрозуміти. Але не знаю чи в такій сумі, чи в іншій. Але точно не так як зараз. У нас 40% населення вакциновані і їм через додаток “Дія” будуть роздаватися гроші, коли в бюджеті немає коштів. З моєї точки зору, це повний абсурд”, - додав Княжицький.





Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою вакциновані українці зможуть отримати по тисячі грн.

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