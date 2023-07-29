Про це заявив британський полковник Глен Грант в етері Еспресо.

Він вважає, що РФ прагне змінити фазу бойових дій, але Україна добре показала себе на півдні та має продовжувати там наступати, адже найголовнішими трофеями в цій битві є Крим і Донецьк.

"Звільнення Донецька та Криму змінять динаміку політики та стратегічне мислення всередині Росії. Що таке Лиман і де він розташований, ніхто в Росії не знає, їх це не цікавить. Але вони знають, де розташовані Крим і Донецьк. Тож якщо вони їх втратять, політика в Росії зміниться. Путін не зможе пережити втрату чогось настільки важливого", - пояснив британський полковник.