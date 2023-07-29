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Звільнення Криму та Донецька змінить політику всередині РФ, - британський полковник Грант

29 липня, 2023 субота
17:33
Війна з Росією Глен Грант

Деокупація Криму та Донецька змінить стратегічне мислення та динаміку політики всередині Росії

Про це заявив британський полковник Глен Грант в етері Еспресо.

Він вважає, що РФ прагне змінити фазу бойових дій, але Україна добре показала себе на півдні та має продовжувати там наступати, адже найголовнішими трофеями в цій битві є Крим і Донецьк.

"Звільнення Донецька та Криму змінять динаміку політики та стратегічне мислення всередині Росії. Що таке Лиман і де він розташований, ніхто в Росії не знає, їх це не цікавить. Але вони знають, де розташовані Крим і Донецьк. Тож якщо вони їх втратять, політика в Росії зміниться. Путін не зможе пережити втрату чогось настільки важливого", - пояснив британський полковник.

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